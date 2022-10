Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Kollision mit Wildschwein in Friedberg + Mit Drogen im Blut am Steuer in Butzbach + u.a.

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 13.10.2022

Mit Drogen im Blut am Steuer

Butzbach: Ein grauer Audi und dessen 19-jähriger Fahrer fiel der Polizei in Butzbach am Donnerstag (13.10.) kurz nach Mitternacht auf. In der Alten Wetzlarer Straße stoppten sie den Mann und unterzogen ihn einer Kontrolle. Da er den Anschein erweckte berauscht zu sein, führten sie einen Drogenschnelltest mit ihm durch. Dieser schlug positiv auf THC an. Der 19-Jährige musste auf der Polizeistation eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Nun hat er die Konsequenzen der Rauschfahrt zu tragen und sich damit auch einem Verfahren wegen Besitz und Erwerb von Cannabis stellen. Sein Führerschein ist erstmal perdu. Um ihn wiederzubekommen wird es voraussichtlich einer sogenannten MPU, einer medizinisch-psychologischen Untersuchung bedürfen und die schlägt mit Kosten von 2000 bis 3000 Euro zu Buche.

In Kellerwohnung eingestiegen

Butzbach: In eine Kellerwohnung in Kirch-Göns stieg ein Einbrecher ein. In der Zeit zwischen Dienstag (11.10.) gegen 13 Uhr und Mittwoch (12.10.) gegen 19 Uhr zerbrach der Dieb die Scheibe eines Fensters und stieg in die Wohnung im Kellergeschoss des Mehrfamilienhauses in der Stautzertstraße ein. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Beute machte der Dieb offenbar nicht. Die Polizei in Butzbach, Tel.: 06033/7043-4010 nimmt Hinweise von Zeugen entgegen.

Fenster zum Bersten gebracht

Friedberg: "Autoknacker" schlugen von Dienstag (11.10.) auf Mittwoch (12.10.) in der Riedstraße zu. Sie brachten die Seitenscheibe eines weißen Toyota zum Bersten und verursachten damit einen Schaden von ca. 300 Euro. Aus dem Auto fehlte offenbar nichts. Die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 nimmt Hinweise von Zeugen entgegen.

Kollision mit Wildschwein

Friedberg: Eine Rotte Wildschweine querte um kurz nach 6 Uhr am Donnerstagmorgen (13.10.) plötzlich die B455 in Höhe der Einmündung nach Ockstadt. Ein 59-Jähriger aus dem Hochtaunuskreis konnte einen Zusammenstoß zwischen seinem Auto und dem letzten Tier der Gruppe nicht mehr verhindern. Der Mann blieb unverletzt, das Tier verstarb an der Unfallstelle. An seinem VW Golf entstand Sachschaden von etwa 2000 Euro.

Corina Weisbrod

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell