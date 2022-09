Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Tatverdächtiger nach mutmaßlichem räuberischem Diebstahl in Haft

Heidelberg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde am Mittwoch (28. September) Haftbefehl gegen einen 20 Jahre alten Mann erlassen. Dem Tatverdächtigen wird unter anderem räuberischer Diebstahl vorgeworfen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der 20-Jährige im Verkaufsraum eines Drogeriemarktes im Heidelberger Hauptbahnhof versucht haben, mehrere Kosmetik- und Strumpfwaren zu entwenden. Der Ladendetektiv beobachtete den Vorgang und versuchte den Tatverdächtigen am Verlassen des Ladengeschäftes zu hindern. Um sich eine Flucht dennoch zu ermöglichen, soll der 20-Jährige den Detektiv von sich gestoßen haben. Verletzt wurde dieser dabei nicht.

Trotz des Angriffs gelang es dem Detektiv, den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Bundespolizei festzuhalten. Diese nahm ihn vorläufig fest. Wie sich herausstellte, war er bereits dringend verdächtig, am 31.08.2022 auf der Neckarwiese in Heidelberg-Neuenheim einem Mann dessen Goldkette im Wert von ca. 350.- EUR vom Hals gerissen und entwendet zu haben.

Am Mittwoch (28. September) wurde der 20-Jährige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg der zuständigen Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Heidelberg zugeführt, welche einen Haftbefehl wegen Fluchtgefahr erließ und in Vollzug setzte. Der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die weiteren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe dauern an.

