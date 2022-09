Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: #polizei110: Bundespolizeidirektion Stuttgart beteiligt sich am bundesweiten Twittermarathon

Böblingen (ots)

Es ist wieder soweit: Die Bundespolizei in Baden-Württemberg lässt sich via Social Media über die Schulter schauen. Egal ob Taschendiebe, Schlägereien, Dokumentenfälschungen oder Hilfeleistungen - das Aufgabengebiet der Bundespolizei ist vielfältig und spannend. Nach dem Start im vergangenen Jahr findet auch in diesem Jahr am 1. Oktober wieder ein bundesweiter Twitter-Marathon statt, an dem sich mehrere Polizeidienststellen des Bundes und der Länder beteiligen.

Wie das funktioniert? Die jeweiligen Social-Media-Teams twittern munter von ihren Einsätzen und ermöglichen dem Leser auch mal einen Einblick hinter die Kulissen der Polizeiarbeit zu werfen. Hierbei besteht die Möglichkeit, die Vielseitigkeit der polizeilichen Aufgaben hautnah mitzuerleben. Die Bundespolizeidirektion Stuttgart ist geografisch für das gesamte Bundesland Baden-Württemberg zuständig und wird neben ihren Alltagseinsätzen am 1. Oktober auch von ihrem Sondereinsatz anlässlich des 175. Cannstatter Volksfestes oder der Bundesligapartie am 8. Spieltag des SC Freiburg gegen den 1. FSV Mainz 05 berichten.

Warum findet ein solcher Aktionstag am 1. Oktober statt? Dieses Datum steht im übertragenem Sinne für den Tag des Polizeinotrufs: 1-1-0 und soll auf dessen Bedeutung hinwiesen.

Aktionstage brauchen Hashtags! Zu finden sind die veröffentlichten Beiträge, auch in Form von Bildern und Videos, auf dem Twitteraccount der Bundespolizeidirektion Stuttgart @bpol_bw (https://twitter.com/bpol_bw) und unter den Hashtags #polizei110 und #bpolnow.

Interessierte dürfen gespannt sein, welche polizeilichen Lagen und Einsätze die Bundespolizistinnen und Bundespolizisten im Ländle erwarten werden. Das Social-Media-Team der Bundespolizeidirektion Stuttgart freut sich darauf, in die Tasten zu hauen und so viele Einsätze wie möglich zu begleiten. Ein eigener Twitteraccount ist im Übrigen nicht notwendig, um die einzelnen Tweets verfolgen zu können.

Am Aktionstag selbst steht das Social-Media-Team für Presse- und Medienvertreter unter der Telefonnummer +49 7031 21281111 zur Verfügung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell