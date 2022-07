Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit anschließender Bedrohung in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 17. Juli 2022, gegen 21:10 Uhr, kam es am Mittelweg in Nordenham zu einem Verkehrsunfall. Die Polizei sucht nun den Verursacher, der im Anschluss an den Unfall Drohungen ausgesprochen hat.

Ein 15-jähriger Nordenhamer stand mit seinem Fahrrad an einer Fußgängerampel in Höhe der Albert-Schweitzer-Straße und wollte den Mittelweg überqueren. Währenddessen kam ein anderer Fahrradfahrer auf dem linksseitigem Geh- und Radweg herangefahren. Er rief dem wartenden 15-Jährigen zu, dass er Platz machen solle. Obwohl der 15-Jährige sein Fahrrad zur Seite schob, stieß der andere Radfahrer gegen das Hinterrad des Wartenden und beschädigte dieses. Anschließend drohte der Unfallverursacher dem 15-Jährigen Schläge an und entfernte sich in Richtung Bahnhofstraße.

Der Mann wurde wie folgt beschrieben:

- etwa 50 bis 60 Jahre alt - lange graue Haare - Halbglatze - Trikot des Vereins Holstein Kiel - kurze Hose.

Zeugen, die Hinweise zur Identität geben können, werden gebeten, sich unter 04731/9981-0 mit der Polizei in Nordenham in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell