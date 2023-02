Polizei Bonn

POL-BN: Bornheim: Vorläufige Festnahme nach Verkehrskontrolle - Ermittlungen wegen des Verdachts des Drogenhandels

Bornheim (ots)

Mit der vorläufigen Festnahme eines 30-Jährigen endete am Dienstag (31.01.2023) eine Verkehrskontrolle auf dem Apostelpfad in Bornheim. Eine Streifenwagenbesatzung der Bonner Polizei kontrollierte dort gegen 18:15 Uhr den Fahrer eines VW Golf. Bei der Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit ergaben sich Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung. Ein Drogenschnelltest schlug dann auch positiv auf Cannabis und Kokain an. In dem Fahrzeug fanden die Polizisten neben Betäubungsmittel auch Verkaufsutensilien. Der 30-Jährige wurde vorläufig festgenommen und in das Polizeipräsidium gebracht. Eine Ärztin entnahm dem Mann dort eine Blutprobe zur Beweissicherung der Drogenfahrt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Bonn wurde die Wohnung des 30-Jährigen durchsucht. Dabei wurden weitere Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Nach den ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen und einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der Verdächtige mangels Haftgründen wieder auf freien Fuß gesetzt. Er muss sich jetzt unter anderem einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Drogenhandels stellen.

