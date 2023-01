Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum/-Beuel: Zahlreiche Verkehrsverstöße geahndet

Bonn (ots)

Am Dienstagvormittag (31.01.2023) führte der Verkehrsdienst der Bonner Polizei Verkehrskontrollen zur Steigerung der Verkehrssicherheit von Radfahrenden durch. Kontrolliert wurde in der Bonner Innenstadt und in Bonn-Beuel.

Vorwiegend wegen Vorfahrts- und Vorrangverstößen von und gegen Radfahrende wurden insgesamt 27 Verwarngelder erhoben. Dabei wurden auch mehrere Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt, so etwa gegen einen Fahrzeugführer, der eine Rotlicht zeigende Lichtzeichenanlage missachtete und ungesicherte Kinder im Auto transportierte.

Bei einer Kontrolle in der Beueler Maarstraße wurde ein Fahrzeug mit entsiegelten Kennzeichen angehalten. Bei dem Fahrer ergab sich der Verdacht des illegalen Aufenthaltes in Deutschland, weswegen der Mann vorläufig festgenommen wurde. Ihn erwartet ein Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des mutmaßlich illegalen Aufenthaltes in Deutschland und der Angabe von falschen Personalien.

Gegen 12:15 Uhr wurde ein 23-jähriger Fahrzeugführer an einer Kontrollstelle auf der Sankt-Augustiner-Straße angehalten, bei dem sich Hinweise auf einen Drogenkonsum ergaben. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf THC. Eine Blutprobe wurde durch eine Ärztin in der Uniklinik in Bonn entnommen. Den jungen Fahrer erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss.

Im Einsatzverlauf wurden zwei Kontrollberichte wegen technischer Mängel an Fahrzeugen ausgestellt. Die betroffenen Fahrer werden dadurch aufgefordert die technischen Mängel schnellstmöglich zu beheben. Kommen sie dieser Aufforderung nicht nach, ist eine Betriebsuntersagung der Fahrzeuge durch das Straßenverkehrsamt möglich.

