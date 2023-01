Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Gothmund // Ölfilm auf der Trave

Lübeck (ots)

Am gestrigen Montagnachmittag (30.01.) bemerkte ein Spaziergänger eine Gewässerverunreinigung an einem Zulauf in die Trave im Bereich Gothmund und meldete dies der Wasserschutzpolizei in Travemünde. Durch die eingesetzten Beamten konnte ein ölhaltiger Film festgestellt werden.

Gegen 14.10 Uhr vernahm ein Spaziergänger einen intensiven und ungewohnten Geruch. Bei einer Überprüfung durch eine Streifenwagenbesatzung des Wasserschutzpolizeireviers Travemünde konnte tatsächlich ein bunt schimmernder, ölhaltiger Film auf der Trave in der Nähe des Ortsteils Gothmund festgestellt werden.

Die ebenfalls informierte Untere Wasserbehörde der Hansestadt Lübeck veranlasste aus gefahrenabwehrenden Gründen den Einsatz eines Ölschlägels, um eine Ausbreitung zu verhindern.

Noch am Einsatzort durchgeführte Ermittlungen ergaben anschließend Hinweise auf einen 34-jährigen Mann, der diese Verunreinigung durch unsachgemäßen Umgang mit Dieselkraftstoff zu verantworten haben könnte. Zur weiteren Untersuchung wurden entsprechende Proben aus dem Gewässer und aus einem Kraftstoffbehälter auf einem Grundstück des möglichen Verursachers entnommen.

Strafrechtliche Ermittlungen gegen den Lübecker wurden wegen des Verdachts der Gewässerverunreinigung eingeleitet.

