Lübeck (ots) - In den heutigen frühen Morgenstunden (27.01.2023) kam es in der Lindenallee in Bad Malente zu einem Überfall auf einen Mann. Dieser wurde in seiner Wohnung durch zwei unbekannte Täter aufgesucht und mit einem Gegenstand niedergeschlagen. Als ein Nachbar darauf aufmerksam wurde, flüchteten die beiden Täter. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus. ...

mehr