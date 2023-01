Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Bad Malente

Zeugen nach schwerem Raubversuch in Malente gesucht

Lübeck (ots)

In den heutigen frühen Morgenstunden (27.01.2023) kam es in der Lindenallee in Bad Malente zu einem Überfall auf einen Mann. Dieser wurde in seiner Wohnung durch zwei unbekannte Täter aufgesucht und mit einem Gegenstand niedergeschlagen. Als ein Nachbar darauf aufmerksam wurde, flüchteten die beiden Täter. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus.

Gegen 05:41 Uhr in der Früh klingelte das Telefon eines 64-jährigen Malenters. Nachdem er das Gespräch entgegengenommen hatte, legte der Anrufer wortlos auf. Etwa eine halbe Stunde später klingelte es an der Haustür des Mehrfamilienhauses, in dem der Malenter im 2. Stock lebt. Er betätigte daraufhin den Summer und öffnete ohne sich weiter zu vergewissern auch seine Wohnungstür einen Spalt weit.

Daraufhin stießen zwei vermummte Männer die Tür auf und schlugen unter Verwendung eines Schlagwerkzeugs auf den Mann ein. Er ging dabei zu Boden und wurde nicht unerheblich am Kopf verletzt. Ein gleichaltriger Nachbar wurde auf das Geschehen aufmerksam und wollte nach dem Rechten schauen. Ihm kamen im Treppenhaus die beiden Angreifer noch entgegen. Einer der beiden wollte auch auf ihn einwirken, wurde aber durch den Mittäter davon abgehalten.

Die beiden Männer flüchteten in unbekannte Richtung. Der Nachbar begab sich anschließend in die Wohnung des Opfers und leistete bis zum Eintreffen von Rettungskräften und der Polizei Erste Hilfe. Der Verletzte musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Kriminalpolizei in Eutin sucht nun nach Zeugen, die zwischen 05:30 Uhr und 06:30 Uhr in der Lindenallee verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Die Täter sollen beide rund 1,85 Meter groß, schlank und komplett schwarz gekleidet gewesen sein. Sie trugen neben Handschuhen auch eine schwarze Kopfbedeckung und ein Tuch vor dem Mund. Ob sie etwas gestohlen haben, ist ebenso unklar, wie die Hintergründe zu der Tat.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizeistelle in Eutin unter der Rufnummer 04521-8010 oder per Mail an eutin.kpst@polizei.landsh.de.

