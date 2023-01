Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein- Stockelsdorf

Überfall auf Spielhalle in Stockelsdorf

Lübeck (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Polizeidirektion Lübeck und der Lübecker Staatsanwaltschaft:

Am frühen Donnerstagmorgen (26.01.) kam es in einer Spielhalle in Stockelsdorf zu einem Überfall durch zwei bewaffnete Männer. Der Angestellte öffnete ihnen die Kasse, aus der einer der Täter das Bargeld entnahm. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Die Raubtat ereignete sich um 03:50 Uhr in der Straße Ravensbusch. Die maskierten Täter betraten die Spielothek und bedrohten den 34-jährigen Angestellten aus Ostholstein mit Messern. Der Ostholsteiner öffnete ihnen angesichts der bedrohlichen Lage die Kasse, aus der einer der Täter das Bargeld entnahm.

Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenwagen nach den dunkel gekleideten und maskierten Tätern, konnten die Flüchtigen nicht mehr aufgespürt werden.

Der Spielhallenangestellte sowie ein anwesender Kunde blieben unverletzt.

Durch die Kriminalpolizei Bad Schwartau wird ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des schweren Raubes geführt. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die am frühen Donnerstagmorgen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße Ravensbusch gesehen haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 0451-220750 oder per E-Mail BadSchwartau.KPSt.@polizei.landsh.de erbeten.

Nachfragen zu diesem Sachverhalt sind zu richten an die Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck

Dr. Jens Michael Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Nicole Schmöde, Pressesprecherin der Polizeidirektion Lübeck

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell