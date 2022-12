Polizei Duisburg

POL-DU: Neuenkamp: Falsche Handwerker bestehlen Seniorin

Duisburg (ots)

Zwei Unbekannte haben sich am Dienstagmittag (20. Dezember, 12:30 Uhr) bei einer Seniorin als Handwerker ausgegeben, die dringend die Wasserleitungen überprüfen müssen. Die 88-Jährige ließ den Mann und die Frau in ihre Wohnung auf der Essenberger Straße. Nach Aufforderung suchte sie einen Eimer und ließ das Wasser in der Küche laufen. Derweilen ging das Duo durch sämtliche Räume und behauptete weitere Wasserleitungen zu suchen. Im Schlafzimmer fragte die Seniorin den Mann, was er dort tun würde und warum ihr Schrank offen sei. Daraufhin flüchteten die Trickdiebe. Im Schrank fehlte folglich ein Umschlag mit Bargeld.

Der Mann und die Frau werden jeweils auf 1,70 bis 1,75 Meter Größe geschätzt. Beide haben eine kräftige Statur und trugen jeweils einen schwarzen Mantel zu einer schwarzen Hose sowie eine Mütze (Mann: mehrfarbige Pudelmütze). Wer hat das Duo gesehen? Das Kriminalkommissariat 32 nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

