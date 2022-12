POL-DU: Mündelheim: Gasexplosion in Duisburg - Hintergründe werden noch ermittelt

Duisburg (ots) - Am frühen Montagabend (19. Dezember, 18:30) hat eine Gruppe von Jugendlichen Feuerwerkskörper in einen Altkleidercontainer an der Straße Am Kiebitzberg geworfen. Die Kleidung fing Feuer, die Feuerwehr löschte den Brand. Jetzt sucht das Kriminalkommissariat 11 Zeugen, die die Gruppe gesehen ...

mehr