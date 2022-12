POL-DU: Marxloh: Jugendliche werfen Böller in Altkleidercontainer - Zeugen gesucht

Duisburg (ots) - Zwei Autos haben am Wochenende in der Stadt gebrannt. In beiden Fällen gehen die Ermittler vom Kriminalkommissariat 11 von Brandstiftung aus und suchen Zeugen. An den Platanen in Wedau stand am frühen Sonntagmorgen (18. Dezember) der Motor eines Mercedes Vito in Flammen. Zwischen 5 Uhr und 6:50 Uhr brach das Feuer aus und beschädigte neben dem Auto auch noch ein Wohnmobil, dass davor geparkt war. In ...

