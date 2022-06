Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: PKW fährt auf Sattelzug auf

A 61/Sprendlingen (ots)

Vermutlich weil er kurz eingeschlafen war fuhr ein 24-Jähriger PKW-Fahrer am frühen Morgen des 13.6.2022 gegen 5 Uhr auf der A 61 in Höhe Sprendlingen auf einen vorausfahrenden Sattelzug auf. Der 24-Jährige, der in Fahrtrichtung Ludwigshafen fuhr, wurde durch den Aufprall leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Da der mit Diesel und Benzin beladene Sattelzug durch den Aufprall nicht mehr fahrbereit ist, ist derzeit die rechte Spur der A 61 in Richtung Süden gesperrt, bis ein Abschleppunternehmen den Sattelanhänger wieder fahrbereit gemacht hat. Die Autobahnmeisterei Gau-Bickelheim sichert die Unfallstelle ab und führt den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei. Zum Austritt von Treibstoffen kam es nicht. Am PKW des 24-Jährigen entstand Totalschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Den Schaden am Sattelzug schätzt die Polizei auf ca. 10.000 Euro. Da der 24-Jährige angegeben hat, eingeschlafen zu sein, ermittelt die Polizei nun wegen dem Verdacht der Gefährdung des Straßenverkehrs. Der Führerschein des jungen Mannes wurde einbehalten. Im droht der Verlust der Fahrerlaubnis.

