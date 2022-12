Polizei Duisburg

POL-DU: Hochemmerich: Baumarktmitarbeiter fasst Ladendieb

Duisburg (ots)

Ein 16-Jähriger soll am Freitagnachmittag (16. Dezember, gegen 14 Uhr) in einem Baumarkt an der Asterlager Straße Waren im Wert von etwa 500 Euro in seinen Rucksack gepackt und ohne zu bezahlen in Richtung Ausgang gelaufen sein. Als ihn dort ein Mitarbeiter (34) festhielt, habe der Verdächtige sich losgerissen und sei davongerannt, berichtete der Mann später der Polizei. Er habe die Verfolgung aufgenommen und den Jugendlichen im Bereich Homberger Straße/Essenberger Kirchweg gestellt. Dabei soll er dem Verdächtigen gegen den Kopf geschlagen haben, sagten Zeugen der Polizei. Der 16-Jährige bekam eine Anzeige wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls. Aber auch der Baumarkt-Mitarbeiter bekam eine Anzeige - wegen des Verdachts der Körperverletzung.

