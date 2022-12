Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Jugendliche beobachtet Einbruch - Polizei stellt Tatverdächtigen

Duisburg (ots)

Am Samstagabend (17. Dezember, gegen 21 Uhr) schaute eine 17-Jährige aus dem Fenster und sah, wie ein Mann eine Balkontür aufbrach. Sie verständigte sofort die Polizei, die mit mehreren Streifenwagen zur Wilhelmstraße fuhr. Als die Beamten gerade eingetroffen waren, sprang der mutmaßliche Einbrecher aus dem Fenster und ergriff zu Fuß die Flucht. Die Einsatzkräfte holten ihn auf einem Hinterhof an der Mathildenstraße ein und stellten ihn. Gegen seine Festnahme sperrte sich der 35-Jährige. Mit angelegten Handschellen ging es für ihn ins Gewahrsam. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten ein Brecheisen und zwei Paar Einweghandschuhe. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde der Dinslakener wegen des Verdachts des versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahls in eine dauerhaft genutzte Privatwohnung einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl, der jedoch gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt wurde. Ermittlungen ergaben, dass der mutmaßliche Einbrecher in der Wohnung nichts erbeutet hatte.

