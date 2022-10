POL-BO: Linienbus die Vorfahrt genommen - Polizei sucht Fahrerin eines roten VW Passat

Herne (ots) - Nach einem Verkehrsunfall am Montag, 24. Oktober, um kurz nach 16 Uhr in Herne sucht die Polizei Zeugen. Ein 49-jähriger Herner befuhr die Mont-Cenis-Straße in Richtung Gysenbergstraße. Vor der Kreuzung Mont-Cenis-Straße/ Gysenbergstraße/ Sodinger Straße hielt er an der roten Ampel. Ein bislang unbekannter Autofahrer soll nach Zeugenaussagen von der ...

