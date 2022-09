Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Kostenlose Fahrradcodierung als Diebstahlschutz auf dem Vareler Kramer Markt

Varel (ots)

Am Sonntag, 18.09.2022, in dem Zeitraum von 12:00 h - 17:00 h, wird auf dem Vareler Kramer Markt in der Drostenstraße in Varel, vor der Apotheke, die Polizei Varel in Zusammenarbeit mit der Verkehrswacht Varel-Friesische Wehde eine Fahrradcodierung anbieten. Mit dem Codiergerät kann in den Rahmen des Fahrrades eine Nummer eingraviert werden, anhand derer die Polizei den Eigentümer feststellen kann. Dadurch kann sehr einfach bei Kontrollen ermittelt werden, ob das Fahrrad entwendet wurde bzw. Fundfahrräder können dem Eigentümer sehr schnell zugeordnet werden.

Die Codiernummer wird von einem Mitglied der Verkehrswacht in dem Rahmen des Fahrrades eingraviert. Der Gravurbereich wird abschließend durch eine durchsichtige Klebefolie gegen Korrosion wieder geschützt. Vor der Gravur muss eine schriftliche Einverständniserklärung durch den Eigentümer abgegeben werden. Für das Codieren der Fahrräder von Kindern und Jugendlichen ist die Erklärung des/ der Erziehungsberechtigten erforderlich. Die Codiernummer setzt sich aus einem Gemeinde- und Straßenschlüssel sowie der Hausnummer und den Initialien des Eigentümers zusammen.

Anhand dieser Nummer wird im Rahmen einer polizeilichen Ermittlung schnell der rechtmäßige Eigentümer ermittelt, so der Präventionsbeauftragte Eugen Schnettler der Polizei Varel. Sollte das Fahrrad verkauft werden oder der Eigentümer zieht um, kann der neue Eigentümer durch einen Kaufvertrag nachweisen, dass er der berechtigte Nutzer des Fahrrades ist.

Mit der Codierung ihres Fahrrades helfen Sie, die hohe Zahl der Fahrraddiebstähle zu reduzieren. Ihr Eigentum wird geschützt und die oftmals als Kavaliersdelikt empfundene Straftat des Fahrraddiebstahles wird wirksam bekämpft.

Nutzen Sie die Gelegenheit und lassen Sie ihr Fahrrad codieren. Die Polizei Varel bietet außerdem an, ihr Fahrrad registrieren zu lassen, so Eugen Schnettler der Polizei Varel.

Von der Verkehrswacht Jeverland wird der Überschlagsimulator zum Einsatz kommen.

