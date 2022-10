POL-BO: Unbekannter Fahrer flüchtet nach Unfall in Herne - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots) - Leichte Verletzungen zog sich ein 82-jähriger Bochumer bei einem Unfall am Dienstag, 25. Oktober, in Wattenscheid zu. Er war bei einer Gefahrenbremsung in einem Linienbus gestürzt. Gegen 13.50 Uhr befuhr der Fahrer (47) eines Linienbusses die Westenfelder Straße in Richtung Bahnhofstraße. ...

mehr