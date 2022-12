Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Achberg

Unfall unter Alkoholeinfluss

Im Rahmen einer Kontrollstelle wurden die Beamten der Verkehrspolizei Kißlegg am Samstagmorgen kurz nach Mitternacht auf einen im Frontbereich beschädigten Pkw Hyundai aufmerksam. Bei der weiteren Überprüfung stellten sie beim 38-jährigen Fahrzeuglenker Anzeichen auf Alkoholeinfluss fest. Der anschließende Alkotest ergab einen Wert knapp über 1,1 Promille, was eine Blutentnahme zur Folge hatte. Auch der Grund für die Beschädigung an der Fahrzeugfront konnte letztlich geklärt werden. Der Fahrzeuglenker kam kurz vor der Kontrolle im Bereich der Wangener Straße von der Fahrbahn ab und beschädigte sich hierbei seinen Pkw. Er wird nun bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht und wird seinen Führerschein für mehrere Monate abgeben müssen.

