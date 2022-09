Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Mit Paintballwaffe auf Auto geschossen

Rülzheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag schoss eine bislang unbekannte Person vermutlich mit einer Paintballwaffe auf das Fahrzeug einer 19-Jährigen. Die Frau fuhr gegen Mitternacht auf der L540 von Rheinzabern nach Rülzheim. Kurz vor Rülzheim sei ihr ein PKW entgegengekommen und es gab einen Knall, den die Geschädigte zunächst nicht zuordnen konnte. Kurz darauf stellte sie weiße Farbe am Fahrerfenster fest. Aufgrund des Schadensbildes wird davon ausgegangen, dass das Fahrzeug mit einer Paintballwaffe beschossen wurde. Die Polizei ermittelt wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet Zeugen oder Personen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter machen können, sich unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

