Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Eisautomat vereitelt Flucht

Bellheim (ots)

Drei jugendliche Eisdiebe gingen der Polizei ins Netz, nachdem sie Speiseeis aus einem Automaten entwenden wollten. Wie erst jetzt bekannt wurde, entdeckte bereits am Freitag, dem 26.08.2022 eine Streife der Bundespolizei drei Jugendliche, die in der Fellach in Bellheim Waren aus einem Eisautomaten entwenden wollten. Beim Erblicken der Beamten flohen zunächst zwei der Täter. Die Flucht der dritten Person wurde durch den Eisautomaten vereitelt; der Arm des Jugendlichen steckte noch in dem Ausgabefach fest. Nachdem die anderen beiden das Malheur ihres Freundes bemerkten, brachen sie die Flucht ab und kamen zurück. Neben 15 Packungen Eis wurden bei den drei Jugendlichen noch weitere verbotene Gegenstände festgestellt, sodass nun wegen des Diebstahls, Verstößen gegen das Betäubungsmittel-, Arzneimittel- und Waffengesetz ermittelt wird.

