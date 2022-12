Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Farbschmierereien an Wahlkreisbüros

Ravensburg/Weingarten (ots)

An die Gebäude mehrerer Wahlkreisbüros unterschiedlicher Parteien im Raum Ravensburg/Weingarten haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag bislang unbekannte Täter Parolen gesprüht. Diese enthalten neben politischen auch staats- und polizeikritische Inhalte. Der Sachschaden an den Gebäuden wird auf rund 15.000 Euro beziffert. Die Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07541/701-0 um sachdienliche Hinweise.

