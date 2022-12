Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Horgenzell

Falscher Teppichhändler verlangt Geld

Einen Betrug noch rechtzeitig bemerkt hat eine Frau aus einem Teilort am Donnerstag. Die 65-Jährige hatte vor einiger Zeit einen Teppich aus der Türkei bestellt und wurde am Donnerstag nun wegen angeblich ausstehender Steuern angerufen. Eine vermeintliche türkische Zollbehörde verlangte eine Zahlung von mehreren tausend Euro und übermittelte der Frau per Handy die Kontodaten. Angeblich würde sie das Geld vom Verkäufer des Teppichs in den Folgetagen erstattet bekommen. Da die Betrüger auf eine Überweisung innerhalb der nächsten Minuten bestanden, wurde die Frau stutzig und beendete das Gespräch. Die Polizei ermittelt zwischenzeitlich gegen die Anrufer und warnt nochmals vor Betrügern am Telefon. Seien Sie misstrauisch, wenn Sie jemand kontaktiert und Geld fordert. Lassen Sie sich dabei nicht unter Druck setzen und vergewissern Sie sich, ob das Anliegen des Anrufers berechtigt ist oder nicht. Weitere Hinweise finden Sie im Internet unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Baindt

Unbekannter dreht Wasser auf Baustelle auf - hoher Sachschaden

Sachschaden im sechsstelligen Euro-Bereich haben Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in einem Rohbau in der Lavendelstraße angerichtet. Die Täter stahlen von der Baustelle eine Kreissäge und drehten den Wasserhahn auf. In der Folge wurde der Keller überflutet. Personen, die insbesondere zwischen 20.40 Uhr und 7 Uhr im Bereich des Rohbaus Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 mit dem Polizeirevier Weingarten in Verbindung zu setzen.

Kißlegg

Fahrzeuge beschädigt

Ein Pkw und mehrere Lkw eines Hoch- und Tiefbauunternehmens im Stolzenseeweg sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag von Unbekannten beschädigt worden. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Personen, die zwischen 17 Uhr und 6.30 Uhr im Bereich des Firmengeländes Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07529/97156-0 mit den Ermittlern des Polizeipostens Vogt in Verbindung zu setzen.

Kißlegg

Fußgängerin von Fahrzeug überrollt

Von einem Micorcar überrollt wurde eine 72 Jahre alte Fußgängerin am Donnerstag in der Kirchstraße. Die Fußgängerin querte die Straße, als die 16 Jahre alte Lenkerin des Microcars mit ihrem Fahrzeug von der Leutkircher Straße in die Kirchstraße abbog. Sie übersah die Frau, welche durch den Zusammenprall umgestoßen wurde. Ihre Beine wurden in der Folge von dem Fahrzeug überrollt, wodurch sie schwerere Verletzungen erlitt. Der Rettungsdienst brachte die Seniorin nach dem Unfall in ein Krankenhaus. Am Mircocar entstand bei dem Unfall kein nennenswerter Schaden.

Isny

Beim Driften Sportplatz beschädigt

Bislang Unbekannte haben am vergangenen Wochenende auf dem Sportplatz bei Burkwang Drift- und Schleuderübungen durchgeführt und dabei Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro verursacht. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge fuhren die Täter mutmaßlich mit einem SUV oder einem Offroad/Allrad-Fahrzeug vom Parkplatz am Baggersee auf die mit Schnee und Eis bedeckte Rasenfläche. Durch das Fahrmanöver wurde die Grasnarbe nicht unerheblich beschädigt. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nehmen die Ermittler des Polizeipostens Isny unter Tel. 07562/97655-0 entgegen.

Leutkirch

Autofahrerin prallt mit Rettungswagen zusammen

Einen Rettungswagen samt Blaulicht und Martinshorn hat eine Autofahrerin am Donnerstag kurz nach 12.30 Uhr in der Isnyer Straße übersehen. Die 59 Jahre alte Citroen-Lenkerin fuhr aus einem Grundstück auf die Isnyer Straße ein und achtete dabei nicht auf den herannahenden Rettungswagen, der mit weniger als 50 km/h unterwegs war. Beide Fahrzeuge prallten zusammen, wobei am Rettungswagen ein Schaden von 8.000, am Citroen ein Schaden von rund 4.000 Euro entstand. Die Unfallverursacherin wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, wurde aber wohl nicht schwerer verletzt.

Leutkirch

Unfall auf Kreisstraße fordert Verletzte

Zwei Schwerverletzte und hoher Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmorgen gegen 7.45 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Lanzenhofen und Ellerazhofen ereignet hat. Ein 27 Jahre alter Daimler-Lenker kam während der Fahrt in Richtung Ellerazhofen auf spiegelglatter Straße ins Schleudern. Er rutschte auf die Gegenfahrspur und prallte dort frontal mit dem Daimler-Cabrio eines 48-Jährigen zusammen. Das Cabrio wurde durch die Kollision in eine angrenzende Wiese geschleudert. Beide Fahrer erlitten schwere Verletzungen. Während der 48-Jährige mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht wurde, transportierte ein Rettungswagen den Unfallverursacher in ein Krankenhaus. Straßenmeisterei und Feuerwehr waren zur Räumung der Straße am Unfallort. Die beiden Unfallwagen wurden durch einen Abschleppdienst geborgen.

Aichstetten

Polizei stoppt mutmaßlichen Schleuser

Drei unerlaubt nach Deutschland eingereiste Personen sind einer Streife des Verkehrsdienstes Kißlegg am Donnerstag gegen 21 Uhr bei der Kontrolle eines Mercedes beim Eurorastpark ins Netz gegangen. Die drei männlichen Personen im Alter von 13, 25 und 31 Jahren, die aus Ägypten stammen, waren über Italien eingereist und eigenen Angaben zufolge auf dem Weg nach Hamburg. Die Bundespolizeiinspektion Konstanz, die die weiteren Ermittlungen übernimmt, zeigt den 38-jährigen Fahrer des Mercedes nun wegen Verdachts der Schleusung bei der Staatsanwaltschaft an. Für das Trio aus Ägypten endete indes die Fahrt in Aichstetten. Die beiden Älteren wurden mit einer Anlaufbescheinigung an die Ausländerbehörde Leutkirch weitergeleitet, den Minderjährigen übergaben die Beamten in die Obhut des Jugendamtes. Die drei erwartet zudem nunmehr eine Anzeige wegen unerlaubter Einreise sowie unerlaubten Aufenthalts.

Bad Wurzach

Schlachtabfälle im Wald entsorgt

Ein Unbekannter hat in den letzten Tag in einem Waldstück zwischen Eintürnen und Immenried Schlachtabfälle entsorgt. Der Täter lud mehrere Schweineschwarten ab, um eine fachgerechte Entsorgung scherte er sich nicht. Personen, die Hinweise auf den Besitzer der Abfälle geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07564/2013 zu melden.

