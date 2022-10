Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Pkw mit weißer Farbe beschmiert #polsiwi

Bad Berleburg-Berghausen (ots)

Zwischen Samstagabend und dem späten Sonntagnachmittag (02.10.2022) ist in Bad Berleburg-Berghausen ein blauer BMW mit weißer Farbe beschmiert worden. Das geparkte Auto stand in einer Hauseinfahrt an der Berghäuser Straße. Auf dem gesamten Fahrzeug konnten weiße Farbklekse festgestellt werden. Ebenfalls entstanden Dellen auf dem Dach des Autos.

Das Bad Berleburger Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen. Hinweise nimmt die Kripo unter der 02751/909-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell