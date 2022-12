Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Landkreis Sigmaringen

Glatteis hält Polizei auf Trab

Etliche Verkehrsunfälle haben Polizei und Rettungskräfte am Donnerstag aufgrund Glätte im Landkreis beschäftigt. Während schwerere Verletzungen von Personen glücklicherweise ausblieben, entstand teils hoher Blechschaden. Gegen 4.30 Uhr geriet ein 54-Jähriger mit seinem Mercedes in der Binger Römerstraße auf glatter Fahrbahn ins Rutschen und prallte gegen eine Betonmauer und eine Laterne. Der Sachschaden beträgt rund 7.000 Euro, verletzt wurde niemand. Nur mit Hilfe der Straßenmeisterei konnte am Morgen gegen 5.30 Uhr ein Lkw in der Schulstraße in Hausen geborgen werden, der beim Wenden ins Rutschen geraten war und sich zwischen zwei Verkehrszeichen verkeilt hatte. Der 35-jährige Fahrer blieb unverletzt. Auf der B 32 auf Höhe der Abfahrt zum Blochinger Kreisel war es gegen 10 Uhr derart glatt, dass ein 27-jähriger Sattelzuglenker beim Abbiegen nach rechts von der Fahrbahn rutschte und eine Leitplanke durchbrach. Wenige Meter neben der Straße kam der Sattelzug auf der Seite zum Liegen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 55.000 Euro, die Bergung dauerte bis gegen 16 Uhr an. Auch eine zur Unfallaufnahme alarmierte Polizeistreife blieb von der Glätte nicht verschont - der Streifenwagen rutschte an der leicht abschüssigen Stelle im Stehen weg, Sachschaden entstand glücklicherweise nicht. In der Pfullendorfer Adolph-Kolping-Straße schlitterte gegen 20.30 Uhr ein 20-jähriger Audi-Fahrer in einer Kurve mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und prallte mit dem Honda einer 18-Jährigen zusammen. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro beziffert.

Sigmaringen

Fenster an Waldhütte eingeworfen

Vandalen haben an einer Waldhütte auf einem Flurstück bei Unterbergen im Laufe der vergangenen Woche ein Fenster eingeworfen. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde aus der Hütte nichts entwendet. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Meßkirch

Polizei stoppt alkoholisierten Lkw-Fahrer

Fast vier Promille Alkohol hatte ein 50-jähriger Lkw-Fahrer intus, den eine Polizeistreife nach dem Hinweis eines aufmerksamen Verkehrsteilnehmers am Donnerstag gegen 17 Uhr aus dem Verkehr gezogen hat. Der Lkw war auf der B 313 in auffälliger Fahrweise unterwegs und kam dabei mehrmals auf die Gegenfahrbahn. Der Grund dafür war bei der anschließenden Kontrolle schnell klar, denn der 50-Jährige hatte Schwierigkeiten, sich auf den Beinen zu halten. Ein Alkoholtest brachte die Beamten dann doch ins Staunen: dieser ergab einen Wert von fast vier Promille. Zwei Blutentnahmen, die Untersagung der Weiterfahrt und eine Nacht in der Ausnüchterungszelle auf dem Polizeirevier sowie entsprechende strafrechtliche Konsequenzen waren die Folge für den 50-Jährigen.

Krauchenwies

Pkw prallt in Gegenverkehr - zwei Verletzte

Aus noch unklarer Ursache ist am Donnerstag kurz vor 18 Uhr ein 59 Jahre alter Skoda-Lenker in der Bahnhofstraße mit einem entgegenkommenden Seat zusammengestoßen. Sowohl der 59-Jährige als auch der 23-jährige Seat-Lenker wurden bei der Kollision leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften an der Unfallstelle. Um die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge kümmerten sich Abschleppunternehmen. Die Ermittlungen der Polizei zum Unfallhergang dauern derzeit an.

Krauchenwies

Abbiegenden übersehen - zwei Unfälle sind die Folge

Eine leicht verletzte Person und etwa 21.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz zweier Unfälle, die sich am Donnerstag gegen 15 Uhr auf der L 456 ereignet haben. Ein 52-jähriger Toyota-Fahrer war in Richtung Sigmaringen unterwegs und wollte nach links in Richtung Ablach abbiegen. Der nachfolgende 24 Jahre alte Lenker eines Kleintransporters erkannte dies zu spät und wich nach rechts aus, um einen Auffahrunfall zu vermeiden. Dabei prallte er in die dortige Leitplanke. Ein 59-jähriger Sattelzuglenker, der sich hinter dem Kleintransporter befand, konnte eine Kollision nicht mehr verhindern und fuhr dem Toyota trotz Gefahrenbremsung wuchtig auf. Der Toyota wurde dadurch auf die Gegenfahrbahn geschoben. Die Freiwillige Feuerwehr musste das Dach des Fahrzeugs entfernen, um den 52-Jährigen zu bergen. Dieser wurde im Anschluss von einer Rettungswagenbesatzung mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht. Um den Toyota, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, kümmerte sich ein Abschleppunternehmen. Auch der Lkw, der nicht unerheblich beschädigt wurde, musste abgeschleppt werden.

Pfullendorf

Frau verliert am Steuer Bewusstsein - Unfall

Verhältnismäßig glimpflich ausgegangen ist ein Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 14 Uhr, bei dem eine 58-Jährige mit ihrem VW in den Gegenverkehr geprallt ist. Die Fahrerin hatte in der Otterswanger Straße offenbar das Bewusstsein und in der Folge die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Sie stieß mit dem Citroen einer ordnungsgemäß entgegenkommenden 55-Jährigen zusammen. Beide Frauen wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge, an denen Sachschaden von insgesamt rund 14.000 Euro entstand, mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell