Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen gesucht

Jena (ots)

Am Mittwoch, dem 16. März 2022, ereignete sich gegen 16:00 Uhr in Lutherstraße ein Verkehrsunfall, bei dem es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Rollerfahrer kam. Zwei augenscheinlich Minderjährige waren mit ihren Cityrollern auf der Lutherstraße in Richtung Stadtzentrum unterwegs. Aufgrund eines haltenden Zustellerfahrzeuges mussten die Beiden mehr in Richtung Fahrbahnmitte ausweichen, um an diesem Fahrzeug vorbei fahren zu können. Zu diesem Zeitpunkt kam aus der entgegengesetzten Richtung ein grauer Pkw Ford entgegen. Hierbei kam es zu einer Kollision zwischen dem Pkw und dem Roller, sodass der Junge zu Fall kam. Laut Zeugenaussagen verstieß die Fahrerin des Fords, welche bereits bekannt gemacht werden konnte, mehrfach gegen das Rechtsfahrgebot. Im Anschluss verließ die 53-Jährige jedoch den Unfallort, trotz Intervention eines Erstzeugen, ohne ihren Pflichten als Unfallverursacherin nachzukommen. Jedoch schildert die Fahrerin den Hergang anders, als die Zeugen dies taten. Ob der Junge Verletzungen davontrug ist aktuell nicht bekannt. Sowohl der in den Unfall verwickelte Junge als auch der andere Junge sind der Polizei aktuell noch unbekannt, werden jedoch dringend gebeten sich bei der Polizei zu melden. Auch weitere Zeugen des Unfallgeschehen werden gebeten, sich bei der Polizei Jena unter 03641 - 810 oder per E-Mail ed.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell