Friedrichshafen

Nach Parkrempler geflüchtet

Ein unbekannter Autofahrer hat am Donnerstag zwischen 12.15 Uhr und 12.45 Uhr einen auf dem Bodenseecenter-Parkplatz abgestellten VW Arteon beschädigt. Weil der Verursacher des Parkremplers danach einfach weiterfuhr, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern, ermittelt die Polizei Friedrichshafen wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Auf rund 1.500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein unbekannter Unfallverursacher in der Zeit zwischen Mittwochmorgen und Donnerstagnachmittag an einem in der Röntgenstraße geparkten VW Golf hinterlassen hat. Mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken hatte er den grauen Wagen am rechten Heck touchiert und fuhr dann, Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, weg. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Bei Glatteis ins Schleudern geraten - Unfall

Glätte war mutmaßlich die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Freitagmorgen gegen 2.45 Uhr auf der K 7782 beim Friedrichshafener Flughafen ereignet hat. Ein 37 Jahre alter BMW-Fahrer bog von der Straße "Am Flugplatz" auf die Kreisstraße ein und kam bei glatter Straße ins Rutschen. In der Folge stieß er mit seinem X5 gegen die Leitplanke. Der 37-Jährige kam mit dem Schrecken davon, an seinem Wagen hingegen entstand mehrere tausend Euro Sachschaden.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Donnertag gegen 16.45 Uhr sind in der Ailinger Straße zwei Pkw zusammengestoßen. Eine 55-jährige Volvo-Lenkerin wollte von einem Tankstellengelände in Richtung der Kreuzung zur Keplerstraße auf die Fahrbahn auffahren. Während die Ampel an der Kreuzung grün zeigte, ließ ein Verkehrsteilnehmer sie einfahren. Die Volvo-Fahrerin fuhr über die Rechtsabbiegerspur direkt auf die linke Spur und kollidierte dort wuchtig mit dem Mercedes eines 72-Jährigen. Dabei entstand am Wagen der Unfallverursacherin rund 7.000 Euro Sachschaden, am Mercedes wird dieser auf etwa 4.000 Euro beziffert. Beide Autos mussten abgeschleppt werden, die Insassen blieben unverletzt.

Überlingen

Leitpfosten auf Straße geworfen

Weil er im Verdacht steht, am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr zwei Leitpfosten vom Espachviadukt auf die K 7786 geworfen und dabei einen Autofahrer gefährdet zu haben, ermittelt die Polizei Überlingen gegen einen 37-Jährigen. Einer der Pfosten ging neben einem fahrenden Wagen zu Boden und verfehlte diesen nur knapp. Die verständigten Polizeibeamten trafen den Tatverdächtigen kurze Zeit später im Rahmen der Fahndung an - gegen ihn wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Hintergründe sind aktuell noch nicht bekannt, ein akuter psychischer Ausnahmezustand bei dem Mann kann nicht ausgeschlossen werden.

Immenstaad / Stetten

Vorsicht vor herunterfallenden Eisplatten

Weil ein 36-jähriger Lastwagenfahrer sein Gespann vor dem Abfahren nicht von Eis befreit hat, kam es am Donnerstag gegen 16.30 Uhr auf der Bundesstraße zu einer gefährlichen Situation. Während der Fahrt von Friedrichshafen in Richtung Überlingen verlor er zwischen Immenstaad und Stetten mehrere Eisplatten, die sich auf seinem Auflieger gebildet hatten. Eine dieser Platten fiel auf die Motorhaube eines dahinterfahrenden Pkw. Den ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Autofahrer Glück im Unglück: es entstand kein Sachschaden. Eine Streife des Polizeireviers Überlingen stoppte den Sattelzug. Die Beamten leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den 36-jährigen Fahrer ein und erhoben an Ort und Stelle eine Sicherheitsleistung. Bei den aktuellen Temperaturen kommt es aktuell leider immer wieder vor, dass Verkehrsteilnehmer fahrlässig ihre Fahrt starten, ohne sich um die Verkehrssicherheit ihrer Fahrzeuge zu kümmern. Schützen Sie sich deshalb selbst und halten Sie einen ausreichenden Sicherheitsabstand, insbesondere bei vorausfahrenden Sattelzügen. Sollten sie bemerken, dass sich vor Ihnen eine Eisplatte löst, achten Sie auf den folgenden Verkehr und bremsen Sie, wenn möglich, ab. Versuchen Sie keinesfalls auf die Gegenfahrbahn auszuweichen.

Bermatingen

Vorfahrt missachtet - Unfall

Rund 7.000 Euro Sachschaden entstand am Donnerstag kurz vor 18 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Bermatingen. Ein 55 Jahre alter Audi-Fahrer fuhr von der Ahauser Straße nach links auf die Salemer Straße ein und übersah dabei den von links herannahenden Audi eines 58-Jährigen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Die Insassen blieben unverletzt. Der Wagen des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

