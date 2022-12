Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg

Bad Waldsee/Enzisreute (Landkreis Ravensburg)

Fahrer flüchtet nach Unfall zu Fuß

Strafrechtliche Konsequenzen kommen auf einen 21-Jährigen zu, der nach einem Verkehrsunfall am heutigen Freitag gegen 16.30 Uhr zu Fuß das Weite gesucht hat. Ermittlungen der Polizei zufolge war der Mann mit seinem Dacia auf der B 30 von Weingarten in Richtung Bad Waldsee unterwegs, als er aus noch ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Dacia kam einige Meter von der Straße entfernt im Grünstreifen auf der Beifahrerseite zum Liegen. Während der Fahrer die Beine in die Hand nahm und flüchtete, ließ er seinen gleichaltrigen Beifahrer leicht verletzt im Fahrzeug zurück. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Beifahrer in ein Krankenhaus. Um den Dacia, an dem Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro entstand, kümmerte sich der Abschleppdienst. Mehrere Polizeistreifen fahndeten zunächst erfolglos nach dem 21-Jährigen. Dieser kam dann gegen 21:00 Uhr in ein nahegelegenes Krankenhaus um seine Verletzungen behandeln zu lassen, wo ihn kurze Zeit später die Polizei besuchte. Seinen Dacia stellten die Ermittler der Verkehrspolizei sicher. Die Bundesstraße war während der Unfallaufnahme einseitig gesperrt, der Verkehr wurde einseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Feierabendverkehr.

Weingarten

Lkw fährt auf Stauende

Aus Unachtsamkeit fuhr ein 39-jähriger Lkw-Lenker am Freitag gegen 19:20 Uhr mit seinem Lkw auf der B30 auf einen Mini am Stauende auf, als er von Ravensburg in Richtung Ulm unterwegs war. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mini auf die linke Fahrbahnseite geschoben und kollidierte hier mit einem VW welcher wiederum auf einen Peugeot geschoben wurde. Die beiden 18-jährigen Innsassen des Mini wurden im Fahrzeug eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Anschließend kamen sie schwerverletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Unfallverursacher sowie der Fahrer des Peugeot kamen mit leichten Verletzungen davon. Der Fahrer des VW blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Die Bundesstraße war während der Unfallaufnahme in Richtung Ulm für mehrere Stunden gesperrt.

