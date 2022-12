Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Mit Gegenverkehr zusammengestoßen - ein Verletzter

Tettnang (Bodenseekreis) (ots)

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von etwa 14.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag kurz nach 13 Uhr auf der K 7790 ereignet hat. Im Verlauf einer langgezogenen Rechtskurve kam auf Höhe Höll der 26 Jahre alte Lenker eines Kia mutmaßlich aufgrund Unachtsamkeit auf die Gegenspur. Dort prallte sein Wagen mit der vorderen linken Fahrzeugseite gegen den Hyundai eines ordnungsgemäß entgegenkommenden 63-Jährigen. Dieser erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen und wurde von einer Rettungswagenbesatzung in eine Klinik gebracht. Seine vier Mitfahrer im Alter von 57, 36, 7 und 3 Jahren wurden vorsorglich ebenfalls mit einem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht, blieben jedoch unverletzt. Da die Rettungskräfte zunächst von einem größeren Verletzungsbild ausgegangen waren, war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Um die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge kümmerte sich der Abschleppdienst. Die Freiwillige Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 17 Wehrleuten im Einsatz. Die Kreisstraße war während der Unfallaufnahme voll gesperrt, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell