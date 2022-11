Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Trunkenheitsfahrten festgestellt

Saalfeld/Bad Blankenburg/Rudolstadt (ots)

Übers Wochenende stellten unsere Kollegen gleich drei Alkohol-Fahrten fest: Samstagabend hatte sich der 35-jährige Fahrer eines Renault im Straßengraben der Wirbacher Straße in Bad Blankenburg festgefahren. Eine Zeugin vermutete einen medizinischen Notfall und sprach den Fahrer an. Dabei wehte ihr eine Alkoholfahne entgegen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 3,20 Promille. Zur selben Uhrzeit füllte ein 57-jähriger Mann den Tank seines Mazda in der Kulmbacher Straße in Saalfeld und wollte danach ohne zu bezahlen weiterfahren. Ein Zeuge hielt ihn auf bis zum Eintreffen der Polizei. Die Beamten ließen den Fahrer pusten. 2,16 Promille war das Ergebnis. Sonntagabend ging Polizisten ein 53-jähriger Opel-Fahrer mit über 1,5 Promille in der Herbert-Stauch-Straße in Rudolstadt ins Netz. Alle drei Fahrer mussten eine Blutentnahme im Krankenhaus über sich ergehen lassen und die Führerscheine waren erst einmal weg.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell