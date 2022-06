Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (242/2022) Einbruch in Einfamilienhaus in Rosdorf, Wertschrank gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Göttingen (ots)

ROSDORF (as) - Aus einem Einfamilienhaus in der "Hagenbreite" in Rosdorf (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag (07.06.22) bei einem Einbruch einen Wertschrank gestohlen.

Nach derzeitigen Ermittlungen nutzten die Eindringlinge die Abwesenheit der Hausbewohner und stiegen in der Zeit zwischen 22:00 und 04:30 Uhr durch eine aufgehebelte Terrassentür im rückwärtigen Bereich des Hauses ein. Im Inneren durchsuchten die Täter Schubladen und andere Behältnisse nach Diebesgut. Sie entkamen schließlich mit einem Wertschrank, in dem sich nach ersten Informationen ein noch nicht näher bezeichneter Geldbetrag befand.

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

Anwohner oder sonstige Zeugen, die innerhalb des genannten Tatzeitraums verdächtige Fahrzeuge oder Personen in der Straße "Hagenbreite", aber auch "Vor dem Wartberge" oder "An der Kapelle" in Rosdorf beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 bei der Polizei Göttingen zu melden.

