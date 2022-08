LPI-G: 82-jährige Frau aus Gera wieder aufgefunden - Löschung der Öffentlichkeitsfahndung

Altenburg (ots) - Ponitz: Im Zeitraum vom 05.08.-06.08.2022 beschädigten Unbekannte in der Gößnitzer Straße ein Hinweisschild des Kulturvereines, welches an der Wand beim Schloß Ponitz angebracht war. Zeugen, welche Hinweise zu dem bislang unbekannten Täter oder dem Tatgeschehen geben können, werden gebeten sich unter der Tel. 03447 / 471-0 bei der Altenburger Polizei zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle ...

