In der Nacht zum Sonntag (22.01.2023) kam es in der Brandenbaumer Landstraße in Lübeck zu einer Auseinandersetzung, bei der drei unbekannte Täter mit einem Baseballschläger auf eine am Boden liegende Person einschlugen. Als ein Zeuge auf sich aufmerksam machte, flüchteten alle Beteiligten. Die Polizei sucht nun nach diesen.

Zwischen 00:45 Uhr und 01:00 Uhr der Nacht kam es in der Nähe einer Tankstelle in der Brandenbaumer Landstraße zu der Auseinandersetzung. Ein 27-jähriger Zeuge beobachtete, wie drei Männer auf einen am Boden liegenden Mann einschlugen. Hierbei kam auch ein Baseballschläger zum Einsatz. Als der Zeuge die Gruppe ansprach, rannten die drei Täter in unbekannte Richtungen davon.

Zwischen dem Opfer und dem 27-Jährigen kam es zu einem kurzen Gespräch, Hilfe wollte der offenbar an der Hand und im Gesicht verletzte Mann jedoch nicht haben und ging ebenfalls davon. Dabei ließ er seine Jacke am Tatort zurück. Eine alarmierte Streifenwagenbesatzung konnte trotz Fahndung keinen der Beteiligten mehr finden.

Inzwischen konnte der Geschädigte ermittelt werden. Weiterhin fahndet die Polizei aber nach den Tätern. Zwei von ihnen trugen auffällig helle Oberbekleidung. Der eine dieser beiden war zudem mit einer dunklen Hose und hellen Schuhen bekleidet. Seine Haare waren dunkel.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonst Angaben zu einem der Beteiligten machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Eichholz unter der Rufnummer 0451-92993930 oder per Email unter eichholz.pst@polizei.landsh.de in Verbindung zu setzen.

