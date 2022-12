Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Wölfersheim: Unfall auf der A45 in Höhe Wölfersheim

Friedberg (ots)

Wölfersheim:

Heute Mittag (29.12.2022), gegen 12:25 Uhr kam es auf der A45, kurz vor der Anschlussstelle Wölfersheim, in Fahrtrichtung Gießen zu einem Verkehrsunfall. Ein aus Gummerbach stammender Sprinterfahrer war auf das Heck eines in Richtung Gießen fahrenden Lkw aufgefahren. Durch den Aufprall wurde der 42-jährige Fahrer im Mercedes Sprinter eingeklemmt. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Altenstadt befreiten ihn aus seinem Fahrzeug. Der verletzte Mann wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus verbracht. Der Sprinter musste abgeschleppt werden, er hat nur noch Schrottwert. Der polnische Lkw-Fahrer blieb unverletzt und konnte die Fahrt mit seinem DAF- Lkw, bei dem die Beleuchtungseinrichtungen, sowie der Unterfahrschutz des Anhängers beschädigt wurden, fortsetzen. Der Gesamtunfallschaden beläuft sich auf 50.000 Euro. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe kam die Autobahnmeisterei zum Einsatz. Während der Bergungsarbeiten war die A45 in Richtung Norden zeitweise voll gesperrt.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell