POL-WE: Geldbörse auf der Raststätte gestohlen + Fahrradschloss geknackt und Bike mitgenommen + Opel touchiert

Ober-Mörlen- Geldbörse auf der Raststätte gestohlen

Eine Geldbörse samt Inhalt stahlen Unbekannte am Dienstagabend (27.12.2022). Eine 39-Jährige begab sich gegen 19:45 Uhr zu den Toilettenanlagen der Raststätte Wetterau West an der A5. Als sie diese wieder verließ, fiel ihr das Fehlen der Geldbörse auf. Sie schaute im Bereich der Raststättenanlage nach, das Portemonnaie blieb jedoch verschwunden. Wann und wo sich der unbekannte Dieb die Geldbörse im Bereich der Toilettenanlage schnappte, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Neben Bargeld befanden sich mehrere Karten im Portemonnaie. Hinweise erbittet die Polizeiautobahnstation in Butzbach unter Tel.: (06033) 7043-5010.

Karben- Kleinkarben: Fahrradschloss geknackt und Bike mitgenommen

Im Günter-Reutzel-Weg hatten es Diebe bereits zwischen dem 20.12.2022 und dem 21.12.2022 auf ein Kinderfahrrad abgesehen. Angezeigt wurde der Diebstahl erst gestern bei der Bad Vilbeler Polizei. Das lila/graue Kinder-Cube-Bike war auf einem Abstellplatz gesichert. Die Diebe knackten das Schloss und ließen das 500 Euro teure Fahrrad vom Modell Access EAZ 29 mitgehen. Zeugen, die im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr am Dienstag und 16:00 Uhr am Mittwoch, verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, die Polizei Bad Vilbel unter Tel: (06101) 546-0 zu kontaktieren.

Rosbach v.d. Höhe: Opel touchiert

Zwischen Montag (26.12.2022), 12:00 Uhr und Mittwoch (28.12.2022), 09:00 Uhr beschädigte ein Unbekannter einen im Seeweg geparkten blauen Opel am vorderen linken Radkasten. Der Zafira stand in diesem Zeitraum am rechten Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 6. Ohne sich um den 500 Euro teuren Schaden zu kümmern, flüchtete der Unfallfahrer. Hinweise zu diesem oder seinem Fahrzeug erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0.

