POL-HBPP: Zeugenaufruf: Diebstahl eines Wasserrettungsfahrzeugs

Gernsheim/Rhein (ots) - Durch aufmerksame Gernsheimer Bürger wurde eine Gewässerverunreinigung im Hafenbecken 1 in Gernsheim, in Höhe dem Kohleweg gemeldet, nachdem ein Geruch nach Heizöl/Diesel wahrzunehmen war. Die Streife der Wasserschutzpolizeistation Gernsheim konnte diese Feststellung in der südöstlichen Ecke des Hafenbeckens bestätigen. Ölhaltige Schlieren zogen sich bis zu den Sportbootliegeplätzen. Die ...

