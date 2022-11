Polizei Homberg

POL-HR: Homberg: Einbruch in ehemalige Klinik - Zeuge findet bereitgelegtes Diebesgut

Homberg (ots)

Homberg

Einbruch in ehemaliges Klinikgebäude und versuchter Kupferdiebstahl Feststellzeit: Donnerstag, 17.11.2022, 18:38 Uhr Kupferkabel, welches aus dem ehemaligen Krankenhaus in der Melsunger Straße stammt, versuchten unbekannte Täter in den letzten Tagen zu stehlen. Ein Zeuge hatte die offensichtlich bereitgelegten Kabel gestern Abend an einem Waldweg in der Verlängerung der Mörshäuser Straße aufgefunden. Die Ermittlungen der hinzugerufenen Polizei ergaben, dass die Kabel aus dem ehemaligen Homberger Krankenhaus stammen. Unbekannte Täter hatten Teile des Bauzauns am Krankenhaus umgeworfen und anschließend mehrere Fensterscheiben aufgebrochen um in das Gebäude zu gelangen. Aus dem Gebäude räumten sie Kupferrohre und andere Kabel mit einem Gewicht von mehreren hundert Kilo heraus und legten sie zum Abtransport auf dem angrenzenden Waldweg ab. Der Wert der Beute beträgt 2.500,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell