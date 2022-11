Polizei Homberg

POL-HR: Morschen-Neumorschen: Cube-Mountainbike aus Gartenhütte gestohlen

Homberg (ots)

Morschen-Neumorschen

Einbruch in Gartenhütte Tatzeit: 12.11.2022 bis 13.11.2022 In der Zeit von Samstag bis Sonntag brachen unbekannte Täter in eine Gartenhütte ein und stahlen ein Mountainbike im Wert von 1.250- Euro. Die Täter begaben sich zu der Gartenhütte "Am Wichtebach" und brachen das angebrachte Vorhängeschloss auf. Aus der nunmehr zugänglichen Gartenhütte stahlen sie das Mountainbike der Marke "Cube", Modell Reaction TM Pro in den Farben grau und orange. Der angerichtete Sachschaden beträgt 15,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

