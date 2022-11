Polizei Homberg

POL-HR: Bad Zwesten: 350 Liter Dieselkraftstoff aus Lkw gestohlen

Homberg (ots)

Bad Zwesten

Diebstahl von Dieselkraftstoff Tatzeit: 10.11.2022, 16:00 Uhr bis 11.11.2022, 04:40 Uhr 350 Liter Dieselkraftstoff erbeuteten unbekannte Täter in der Zeit von Donnerstagnachmittag bis Freitagmorgen aus einem abgestellten Lkw. Die Täter begaben sich zu dem Sattelzug, welcher in der Kasseler Straße geparkt war und brachen den verschlossenen Tankdeckel auf. Anschließend zapften sie aus dem Tank den Dieselkraftstoff im Wert von 700,- Euro ab. Wie die Täter ihre Beute abtransportierten steht zurzeit nicht fest. Der angerichtete Sachschaden beträgt 50,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell