Polizei Homberg

POL-HR: Melsungen: 18-Jähriger durch Reizgas verletzt - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Melsungen

18-jähriger Mitarbeiter eines Getränkemarktes durch Reizgas verletzt - Kriminalpolizei ermittelt Tatzeit: 07.11.2022, 19:10 Uhr Ein 18-jähriger Mitarbeiter eines Getränkemarkts in der Kasseler Straße wurde am Montagabend von einem unbekannten Täter mit Reizgas besprüht. Der 18-Jährige erlitt hierdurch Verletzungen im Gesicht und wurde im Krankenhaus ambulant behandelt. Der 18-Jährige hatte gerade den Getränkemarkt verschlossen und wollte zu Fuß in den angrenzenden Lebensmittelmarkt gehen, als er von einem unbekannten Täter unvermittelt mit Reizgas besprüht wurde. Der angegriffene 18-Jährige flüchtete daraufhin in den angrenzenden Lebensmittelmarkt. Aufgrund seiner Verletzungen im Gesicht wurde er anschließend im Krankenhaus ambulant behandelt. Der männliche Angreifer konnte unerkannt entkommen, von ihm liegt folgende Beschreibung vor: Er ist schlank und ca. 180 - 185 cm groß. Er war mit einer dunklen Regenjacke mit Kapuze, einer dunklen Hose und dunklen Schuhen bekleidet, zudem trug er eine blaue OP-Maske im Gesicht. Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise bitte an die Tel.-Nr.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell