Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Verkehrsbehinderungen nach Verkehrsunfall

Offenburg (ots)

Auf der L87 kam es am Samstagmittag gegen 12:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge es zu Verkehrsbehinderungen kam. Eine 21-jährige wollte mit ihrem Audi von der L87 nach Achern abfahren und übersah beim Abbiegen einen entgegenkommenden Mercedes. Durch die Kollision wurden zwei Personen leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt 50.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Da eine größere Menge Betriebsstoffe ausgelaufen waren, musste die Fahrbahn zudem gereinigt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell