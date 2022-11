Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Ziegenhain: Fahrrad gestohlen

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Ziegenhain

Diebstahl eines Fahrrades Tatzeit: 04.11.2022, 19:50 Uhr bis 21:45 Uhr Am Freitagabend stahlen unbekannte Täter in der Hessenallee ein Sport und Freizeitrad, welches mit einem Schloss an einem Geländer befestigt war. Die Täter begaben sich zu dem abgeschlossenen Rad und überwanden das Schloss auf nicht bekannte Weise. Anschließend flüchteten sie mit dem Rad im Wert von 3.800,- Euro. Bei dem gestohlenen Rad handelt es sich um ein Conway Xyron S 227 in der Farbe "black/ acid". Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell