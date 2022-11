POL-HR: Frielendorf: Unbekannte Täter stehlen Geldbörse aus Wohnhaus

Homberg (ots) - Oberaula Einbruch in Tankstelle Tatzeit: Nacht vom 03. - 04.11.2022 In eine Tankstelle in der Niederrheinischen Straße brachen unbekannte Täter in der vergangenen Nacht ein. Sie stahlen eine größere Menge an Zigarettenpäckchen. Die Täter brachen die elektrische Eingangstür auf und gelangten hierdurch in den Verkaufsraum. Diesen durchsuchten sie ...

