Polizei Homberg

POL-HR: Niedenstein-Wichdorf: Brand einer mobilen Sauna - Hoher Sachschaden

Homberg (ots)

Niedenstein-Wichdorf

Brand einer mobilen Sauna Brandzeit: 05.11.2022, 05:20 Uhr Am Samstagmorgen brannte in der Dorothea-Viehmann-Straße eine mobile Sauna. Durch den Brand entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 15.000,- Euro. Die mobile Sauna stand auf dem Hof eines Privatgeländes und wurde seit Freitag genutzt. Am Samstagmorgen bemerkte eine Zeugin, dass die Sauna brannte und sie verständigte umgehend die Feuerwehr. Die alarmierte Feuerwehr konnten anschließend den Brand löschen. Durch den Brand wurde die Sauna und die angrenzende Garage beschädigt. Die genaue Brandursache steht zurzeit nicht genau fest. Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Hinweise bitte an die Tel.-Nr.: 05681-774-0. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell