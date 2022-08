Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht

Kroppach/Bahnhof Ingelbach (ots)

In der Nacht von Montag, dem 29.08.2022, auf Dienstag, dem 30.08.2022, kam es in Kroppach/Bahnhof Ingelbach in der Kölner Straße(B414) zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw die L 290 aus Giesenhausen kommend in Fahrtrichtung B 414/Kroppach. Im dortigen Einmündungsbereich fuhr der Unfallverursacher geradeaus, sodass er von der Fahrbahn abkam und eine Böschung hinunter auf ein angrenzendes Firmengelände gelangte. Auf diesem Firmengelände kollidierte der Pkw mit einem dort befindlichen Bagger, sowie einem Maschendrahtzaun. Mittels an der Unfallörtlichkeit aufgefundener Fahrzeugteile konnte ermittelt werden, dass es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen Ford Fiesta MK 6 (Baujahr: 2001-2005), Vorfacelift, in der Farbe blau handeln dürfte. Das Fahrzeug müsste einen massiven Schaden im Bereich der Fahrzeugfront aufweisen.

Hinweise an die Polizei Hachenburg, Tel. 02662-95580.

