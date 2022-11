Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Treysa: Bargeld aus Pkw gestohlen

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Treysa

Aufbruch eines Pkw Tatzeit: 10.11.2022, 00:00 Uhr bis 07:20 Uhr Einen geparkten grauen Mercedes brachen unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag auf und stahlen einen 20,- Euro-Schein aus dem Innenraum. Die Täter begaben sich zu dem auf dem "Parkplatz Haaßehügel" abgestellten Pkw und schlugen mit einem hölzernen Stuhlbein die Scheibe der Fahrertür ein. Anschließend stahlen sie den Geldschein sowie den Fahrzeugschein aus dem Innenraum. Zudem wurde der Pkw mit Erde verdreckt. Der angerichtete Sachschaden beträgt 500,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

