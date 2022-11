Polizei Homberg

POL-HR: Borken: Mobile Solarstromanlage aus Vorgarten gestohlen

Homberg (ots)

Borken

Diebstahl von Solarkollektoren Tatzeit: 11.11.2022, 14:00 Uhr bis 14:30 Uhr Zwei mobile Solarmudule und einen Akku stahlen unbekannte Täter am Freitagnachmittag aus einem Vorgarten in der Krausgasse. Die Täter betraten das eingezäunte Grundstück und entwendeten aus dem dortigen Vorgarten zwei mobile Solarmodule und einen mobilen Akku. Die Geräte waren mit einem Stahlseil gesichert, welches die Täter durchtrennten. Der Wert der gestohlenen Geräte beträgt 1.900,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

