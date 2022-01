Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl aus Pkw

Zella-Mehlis (ots)

Am 01.01.2022 in der Zeit zwischen 02:00 Uhr und 04:00 Uhr wurde in Zella-Mehlis im Sandigen Weg aus einem geparkten Pkw eine Geldbörse, Bargeld und ein Mantel entwendet. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf ca. 200,00 EUR.

