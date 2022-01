Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung am Pkw

Suhl (ots)

Am 01.01.2022 zwischen 01:30 Uhr und 14:30 wurde in Suhl in der Carl-Fiedler-Straße ein geparkter Pkw Hyundai am Radlauf und Seitenteil hinten rechts beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000,00 EUR.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell